Огласио се Џабари Паркер: "Доста приче"

Аутор:АТВ
04.03.2026
22:38
Коментари:0
Амерички кошаркаш Џабари Паркер огласио се по први пут по доласку у шпански Хувентуд.
Паркер је недавно стигао из Партизана и у врло кратком року показао да се "стесао".
"Ово је сјајна прилика за мене. Веома сам срећан што сам се вратио у Барселону, у Каталонију. Учинићу све што могу да дам све од себе, то је оно што радим у животу, искористићу сваку шансу", каже Паркер и додао:
"Имамо заиста добар тим, а сада покушавам да пронађем ситуације у којима могу највише да допринесем. Градимо хемију прије сљедећих мечева".
Хувентуд је у лијепој позицији да се пласира у четвртфинале ФИБА Лиге шампиона.
"Имамо велику прилику и велике шансе да освојимо Лигу шампиона. Даћу све од себе да допринесем. То је наш циљ као тима, да освојимо шампионат. Али, морамо да завршимо међу првих осам, тренутно је то приоритет. Увијек тражим највише од себе. Нисам дошао овдје да будем осредњи. Желим да будем најбољи што могу".
Ту су искусни Рики Рубио и Анте Томић.
"Са играчима попут њега и мојим доласком, имамо прилику да урадимо посебне ствари. Сви знају шта могу када изађем на терен. Кад будем имао једнаке могућности, учинићу да се ствари десе. Питање је времена. Доста приче, хајде да се бацимо на посао. Фокусиран сам на кошарку, а не на то да будем славан или да постанем виралан", закључио је Паркер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
6 д0
Кошарка
3 седм0
Кошарка
3 седм0
Кошарка
2 мј0
Најновије
Најчитаније
23
02
22
55
22
52
22
38
22
32
Тренутно на програму