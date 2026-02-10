Најљепша вијест из Америке – Топић се вратио на паркет и заиграо кошарку

10.02.2026
08:08
Никола Топић, талентовани српски кошаркаш, одиграо је први меч у развојном тиму Оклахоме послије дијагностификоване тешке болести и забиљежио је сјајан учинак.
Снага воље Николе Топића помогла му је да послије дијагностификованог рака тестиса и хемотерапија врати на паркет и поново заигра кошараку.
Оклахома је повукла прави потез. Како би омогућили талентованом српском кошаркашу да се врати на терен и постепено улази у форму, послије исцрпљујућег опоравка, послали су га у развојни тим Оклахома Блу.
Nikola Topic played his first minutes in the G League after beating testicular cancer 🙏🏻 pic.twitter.com/hAV5VcgrKd— Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 10, 2026
У мечу против Мајамијеве филијале Топић је одиграо 16 минута и за то вријеме уписао је седам поена, седам асистенција као и један скок. Топић је шутирао 3/5 из игре и показао да је упркос тешкој болести вриједно радио на повратку.
Са само 20 година Топић је већ прошао изузетно тешке тренутке. Због кидања предњих укрштених лигамената није могао прошле сезоне да дебитује за Оклахому, да би на почетку нове сезоне било објављено да се бори са раком тестиса.
Припремао се српски таленат током Љетње лиге да коначно заигра за Оклахому, међутим умјесто борбе на паркету услиједила је далеко важнија ван њега. Ипак, послије неколико мјесеци Никола је побиједио и сада га коначно поново гледамо на терену.
Није познато колико би Топић могао да се задржи у развојној лиги, али се претпоставља да Оклахома неће журити са његовим повратком док у потпуности не уђе у ритам, пише Спутњик.
