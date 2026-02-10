Logo
Жељко Обрадовић стигао у Атину, па се огласио: Овдје сам поштован

Жељко Обрадовић стигао у Атину, па се огласио: Овдје сам поштован
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić

Овог деветог фебруара је одржана и свечана церемонија у Атини, гдје је "Газета" уврстила Жељка Обрадовића у "Кућу славних". Прослављени стручњак је био у Грчкој, а тамо је одржао и кратки говор док је био у друштву својих некадашњих кошаркаша.

Жељко Обрадовић је уврштен у Кућу славних због, како су навели, изузетног доприноса кошарци у посљедњих 35 година. Он је најтрофејнији тренер у Евролиги, има девет трофеја у овом такмичењу, питање је да ли ће га ико и достићи.

Овом приликом, он је говорио у Грчкој.

- Позван сам на ову додјелу и имам кућу овдје у Грчкој, па је то била добра прилика да дођем. Важније од саме љубави људи јесте њихово поштовање. Овдје осјећам да сам поштован и желим да се захвалим свима који имају таква осјећања према мени. Свака награда је важна, посебно када се сјетите почетака и тога како сте започели тренерску каријеру. Желим да се захвалим свим људима са којима сам сарађивао током година, као и свим играчима у ових 34 године - рекао је Жељко Обрадовић.

Њему је награду уручио Костас Слукас, док су ту били и Димитрис Дијамантидис, Василис Спанулис и многи други.

- Хвала вам и срећан сам што сам овдје. Велика ми је част што сам овдје. Живот једног тренера није лак, али оно што остаје иза нас чини ме поносним. Вечерас су са мном моји бивши играчи који су данас тренери, и то ме чини изузетно поносним и срећним. Неки људи који су овдје помогли су ми да постанем оно што јесам. Захваљујем се Димитрису Дијамантидису и Фрагискосу Алвертису, као и Костасу Слукасу. Слукас је био прави генерал на паркету - закључио је легендарни тренер.

