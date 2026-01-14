Logo
Замијенио Жоца у црно-бијелом, Партизан се јавио и објавио најљепше вијести за Мирка Оцокољића

АТВ

14.01.2026

Кошаркашки тренер
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić

Лијепе вијести стижу из породице кошаркашког тренера Мирка Оцокољића. Он и његова супруга Марија постали су родитељи дјевојчице Маре.

Том приликом се огласио и КК Партизан у којем Оцокољић тренутно ради.

Мирко Оцокољић

Кошарка

Ко је Мирко Оцокољић, нови тренер Партизана?

"Наш тренер Мирко Оцокољић и његова супруга Марија, постали су родитељи ћерке Маре! Честитамо од срца и желимо пуно среће и доброг здравља малој Мари", навео је Партизан у објави на друштвеним мрежама.

Подсјећамо, Мирко Оцокољић је водио црно-бијеле након што је Жељко Обрадовић поднио оставку на мјесто првог тренера Партизана. Након што је у клуб дошао Ђоан Пењароја, Оцокољић је поново у улози помоћног тренера.

Ђоан Пењароја

Мирко Оцокољић

КК Партизан

Жељко Обрадовић

