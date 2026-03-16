Под утицајем дроге и алкохола тукао супругу, напао и полицајца

16.03.2026
12:03
Бањалучка полиција ухапсила је Г.М. (30) из Градишке, са привременим боравиштем у Бањалуци, због сумње да је напао своју супругу, а потом и полицајце који су интервенисали по пријави породичног насиља.
У ПУ Бањалука наводе да је цијели случај пријављен 14. марта, а Г.М. је ухапшен због сумње да је починио кривична дјела насиље у породици и спречавање службеног лица у вршењу службене радње.
”Приликом поступања по пријави насиља у породици Г.М. је пружао активан отпор и спречавао полицијске службенике у обављању службених радњи. Том приликом је напао полицијаца и ударио га у главу, усљед чега је задобио тјелесне повреде”, наводе у ПУ Бањалука.
Након хапшења Г.М. је алкотестиран и утврђено му је присуство од 1,26 g/kg у организму, а тестирање на дрогу је показало да је позитиван и на ТХЦ.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
