Под утицајем дроге и алкохола тукао супругу, напао и полицајца

АТВ

16.03.2026

12:03

Под утицајем дроге и алкохола тукао супругу, напао и полицајца
Бањалучка полиција ухапсила је Г.М. (30) из Градишке, са привременим боравиштем у Бањалуци, због сумње да је напао своју супругу, а потом и полицајце који су интервенисали по пријави породичног насиља.

У ПУ Бањалука наводе да је цијели случај пријављен 14. марта, а Г.М. је ухапшен због сумње да је починио кривична дјела насиље у породици и спречавање службеног лица у вршењу службене радње.

”Приликом поступања по пријави насиља у породици Г.М. је пружао активан отпор и спречавао полицијске службенике у обављању службених радњи. Том приликом је напао полицијаца и ударио га у главу, усљед чега је задобио тјелесне повреде”, наводе у ПУ Бањалука.

Након хапшења Г.М. је алкотестиран и утврђено му је присуство од 1,26 g/kg у организму, а тестирање на дрогу је показало да је позитиван и на ТХЦ.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

насиље у породици

хапшење

napao policajca

Више из рубрике

Пријављен због породичног насиља па пијан и дрогиран повриједио полицајца

Хроника

3 ч

0
Жена пронашла тијела сина и мужа, у току увиђај!

Хроника

3 ч

0
Туча у Челинцу: Један мушкарац завршио на УКЦ-у, други у лисицама

Хроника

4 ч

0
Бањалучанин претукао човјека на улици, Которварошанин жену у кафићу

Хроника

4 ч

0

Огласила се бањалучка полиција о наводном пресретању дјеце у Пријечанима

Каран: Минић ће поново бити премијер

ТикТок и Мета су намјерно ширили штетан садржај

Појавила се прва фотографија на којој су Ендру, Манделсон и Епстин заједно

Нова правила на пумпама, казне незамисливе за обичне смртнике

