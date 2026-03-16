Туча у Челинцу: Један мушкарац завршио на УКЦ-у, други у лисицама

Стеван Лулић

16.03.2026

11:32

Један мушкарац је повријеђен, а други је ухапшен након туче која се јутрос догодила у Челинцу.

Из Полицијске управе Бањалука навели су да је због наношења тјелесних повреда ухапшен Н.Ј. из Челинца.

"Наведено лице сумњичи се да је истог дана у Челинцу физички напало мушкарца који је задобио тјелесне повреде", рекли су у полицији.

Додали су да је повријеђеном указана љекарска помоћ на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске (УКЦ).

О случају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

