Камион се преврнуо током рада: Камионџију притисла кабина, па га затрпала земља

16.03.2026
10:44
У новопазарском насељу Шутеновац догодила се несрећа у којој је тешко повријеђен Ирфан Т., након што се камион којим је управљао преврнуо током рада.
Према информацијама са терена, Ирфан Т. је прекјуче на тој локацији истоварио земљу, а приликом кипања камиона на мјесту гдје је терен био мек и нестабилан дошло је до наглог превртања возила.
У тренутку када је камион почео да се преврће, возач се уплашио и покушао да искочи из кабине како би избјегао несрећу. Међутим, током превртања кабина камиона га је захватила и пригњечила, усљед чега је задобио тешке телесне повреде.
Очевици наводе да је ситуација била изузетно тешка и да је повријеђени мушкарац остао затрпан земљом док му помоћ није стигла. На лице мјеста убрзо су стигле екипе Хитне помоћи, које су га извукле и пружиле прву помоћ.
Због тежине повреда, Ирфан Т. је хитно транспортован у Београд на даље лијечење и специјалистичку медицинску његу.
Околности под којима је дошло до превртања камиона биће предмет даље истраге, како би се утврдили тачни узроци ове тешке несреће.
Грађани Новог Пазара изражавају забринутост и упућују поруке подршке породици повријеђеног, уз наду да ће се он успјешно опоравити од задобијених повреда, преноси Санџак Данас.
