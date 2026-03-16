Забрана истекла, терор се наставио: Младић прогонио бившу дјевојку

Аутор:АТВ
16.03.2026
10:30
Коментари:0
Младић М.М. (25) осумњичен је да је прогањао бившу партнерку (21) у Земуну и на Палилули, и то након истека изречених мјера због насиља у породици.
"Након реализације расписане потраге, у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду саслушан је ухапшени М.М. (25) према коме је по налогу јавног тужиоца рјешењем ПС Земун одређено задржавање због основане сумње да је извршио кривично дјело Прогањање из члана 138а Кривичног законика на штету своје бивше емотивне партнерке У.М. (21)", саопштило је ово тужилаштво.
Хроника
Окривљеном се ставља на терет да је у периоду од 13.01.2026. године до 21.02.2026. године на територији ГО Земун и ГО Палилула, након истека хитних мјера које су му изречене према Закону о спречавању насиља у породици, покушао да ступи у контакт са оштећеном на тај начин што ју је противно њеној вољи путем средстава комуникације и позивао на телефон њу и њену мајку, те долазио на мјеста на којима се она налазила у циљу физичког приближавања.
"Износећи своју одбрану окривљени је дјелимично признао извршење кривичног дјела, након чега је Треће основно јавно тужилаштво у Београду поднијело приједлог надлежном суду да према окривљеном одреди притвор због постојања околности које указују да ће боравком на слободи утицати на оштећену и на два свједока, као и да ће, због претходне кривичне осуђиваности и противправног понашања, поновити кривично дјело", саопштено је из Трећег ОЈТ, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
30
15
23
15
19
15
18
15
17
Тренутно на програму