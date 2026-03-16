Која страна фолије заиста чува храну? Ево како се правилно употребљава

Аутор:

АТВ

16.03.2026

10:14

Коментари:

0
Фото: Pexels

Многи се питају која страна алумунијумске фолије треба да додирује храну, а стручњаци су открили како да је правилно употребљавате.

Алуминијумска фолија је незаобилазан савезник у свакој кухињи захваљујући својој свестраности. Користи се за паковање хране, равномјерно печење у рерни, као и за спрјечавање лијепљења хране за плех, што знатно олакшава чишћење посуђа.

Ипак, иако је фолија широко присутна, многи нису упознати са правилним начином њене употребе. Једна од најчешћих недоумица тиче се разлике између њене мат и сјајне стране - вјерује се да једна страна треба да додирује храну, док друга остаје окренута нагоре. Али, да ли је то заиста истина?

Коју страну алуминијумске фолије треба користити за умотавање хране?

Алуминијумска фолија има две различите стране – једну сјајну и једну мат. Ипак, већина људи користи фолију насумично, често вјерујући да сјајна страна треба бити окренута ка храни.

Међутим, у пракси нема велике разлике између ових страна када је у питању чување хране. Оба слоја једнако добро штите и изолују, па је избор стране заправо ствар личних преференција.

Разлика између мат и сјајне стране алуминијумске фолије настаје током процеса производње. Фолија се пресује у два слоја како не би дошло до пуцања, при чему једна страна долази у контакт са ваљцима машине и постаје сјајна, док друга остаје мат.

Ипак, ова разлика не утиче на њену ефикасност - обје стране једнако добро штите и чувају храну.

За чување хране није важно коју страну користите.

Међутим, када се храна кува или пече, неки стручњаци савјетују да се сјајна страна окрене према унутра, јер боље рефлектује топлоту и може допринијети равномјернијем термичком третману, преноси Информер.

