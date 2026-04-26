Погледајте снимак хапшења нападача који је пуцао на Трампово обезбјеђење

Аутор:АТВ
Коментари:0
Објављени су нови снимци напада и драме након пуцњаве на вечери Удружења дописника Бијеле куће у Вашингтону.
Објављен је и видео хапшења 31- годишњег Кола Томаса Алена, осумњиченог за овај напад.
Припадници америчког Федералног истражног бироа (ФБИ) почели су претрес његове куће.
Осумњичени је идентификован из Торенса, предграђа Лос Анђелеса у Калифорнији, преноси Скај њуз.
🇺🇸 The moment the attacker was arrested at the security gate entering the White House press room in the Hilton Washington hotel. pic.twitter.com/vAa5C2Cx5a— Silent Politics◾️ (@silentpolitics1) April 26, 2026
Трамп је, заједно са осталим присутнима на свечаној вечери Удружења дописника Бијеле куће, током протекле ноћи евакуисан из хотела "Хилтон" у Вашингтону, након што је наоружани мушкарац отворио ватру на контролни пункт у лобију тог хотела.
Полиција је саопштила да је мушкарац који је отворио ватру био "наоружан сачмарицом, пиштољем и са више ножева" као и да су осумњичени и полицајци "размијенили ватру", током које је један припадник безбједносних снага погођен у заштитну опрему.
Um agente do Serviço Secreto foi b4l3ad0.
Трамп је након инцидента изјавио да вјерује да инцидент није повезан са ратом у Ирану.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму