Погледајте снимак хапшења нападача који је пуцао на Трампово обезбјеђење

Аутор:

АТВ
26.04.2026 10:15

Хапшење Кола Томаса Алена осумњиченог за пуцњаву у у хотелу у којем је био предсједник САД-а Доналд Трамп.
Фото: Printscreen/X/Silent Politics

Објављени су нови снимци напада и драме након пуцњаве на вечери Удружења дописника Бијеле куће у Вашингтону.

Објављен је и видео хапшења 31- годишњег Кола Томаса Алена, осумњиченог за овај напад.

Припадници америчког Федералног истражног бироа (ФБИ) почели су претрес његове куће.

Осумњичени је идентификован из Торенса, предграђа Лос Анђелеса у Калифорнији, преноси Скај њуз.

Трамп је, заједно са осталим присутнима на свечаној вечери Удружења дописника Бијеле куће, током протекле ноћи евакуисан из хотела "Хилтон" у Вашингтону, након што је наоружани мушкарац отворио ватру на контролни пункт у лобију тог хотела.

Полиција је саопштила да је мушкарац који је отворио ватру био "наоружан сачмарицом, пиштољем и са више ножева" као и да су осумњичени и полицајци "размијенили ватру", током које је један припадник безбједносних снага погођен у заштитну опрему.

Трамп је након инцидента изјавио да вјерује да инцидент није повезан са ратом у Ирану.

