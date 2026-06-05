Полиција и ватрогасци спријечили трагедију: Младић и дјевојка спашени са опасног силоса у Брчком

Аутор:АТВ
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Брзом реакцијом припадника Полиције Брчко дистрикта и Професионалне ватрогасне јединице данас је спријечена могућа трагедија на напуштеном силосу некадашње фабрике сточне хране у Брчком.
Према доступним информацијама, младић и дјевојка попели су се на највишу платформу старог силоса, објекта који годинама није у функцији и који због дотрајалости представља озбиљну опасност за све који му прилазе. Посебан проблем представљају технички неисправне и оштећене степенице које воде према врху објекта.
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На мјесто догађаја одмах су упућени полицијски службеници, ватрогасци и екипа Хитне помоћи. Након разговора и преговора са особама које су се налазиле на врху силоса, надлежне службе успјеле су их увјерити да безбједно сиђу са објекта.
Након силаска, млади пар је преузела екипа Службе хитне помоћи ради медицинског прегледа и даљње процјене њиховог здравственог стања.
За сада нема званичних информација које би потврдиле да је ријеч о покушају самоубиства, а Полиција Брчко дистрикта није се оглашавала о мотивима због којих су се младић и дјевојка попели на напуштени силос.
Ово није први инцидент на овом локалитету. Према ранијим информацијама, ријеч је о трећем забиљеженом случају пењања на овај опасни објекат. Један од претходних догађаја завршио је трагично, док је још један сличан случај прошле седмице успјешно окончан захваљујући интервенцији полицијских службеника.
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Грађани већ дуже вријеме упозоравају да напуштени силос представља озбиљну пријетњу сигурности, посебно младима који неријетко улазе у комплекс упркос опасностима које вребају на дотрајалом објекту.
Надлежне институције би након најновијег инцидента могле поново отворити питање додатног осигурања или потпуног затварања приступа овом напуштеном индустријском комплексу како би се спријечиле нове несреће.
(Црна-Хроника)
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