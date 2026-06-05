Два клуба из Премијер лиге БиХ на црној листи ФИФА

Аутор:АТВ
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Два клуба из премијер лиге Босне и Херцеговине (БиХ) завршила су на црној листи Свјетске фудбалеске федерације (ФИФА).
Ријеч је о Слоги из Добоја и мостарском Вележу.
Мостарски Вележ нашао се на ФИФА "црној листи" клубова којима је привремено забрањена регистрација нових играча.
Забрана је, према доступним подацима, евидентирана од 3. јуна 2026. године, а за сада није наведено до када траје ни због чега је изречена.
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Ријеч је о ФИФА листи "Регистрејшн Банс", јавно доступној бази у којој се налазе клубови из цијелог свијета којима је изречена забрана регистрације нових играча.
ФИФА наводи како се на тој листи евидентирају клубови који се суочавају са забранама због различитих повреда, укључујући финансијске спорове или регулаторна кршења.
Забране регистрације у правилу остају на снази док се не уклони разлог због којег су изречене, односно док ФИФА не донесе одлуку о њихову укидању.
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