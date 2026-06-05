ФИФА грешком издала бесплатне улазнице

Аутор:АТВ
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ФИФА је прогласила неважећим бесплатне улазнице за Свјетско првенство за око 60 навијача због грешке на веб-сајту.
"Улазнице су издате без накнаде због претходног проблема током процеса плаћања", саопштила је ФИФА.
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Улазнице су продате преко званичне веб-странице Свјетског првенства 21. маја.
"ФИФА жали због грешке и свих непријатности које су настале. Улазнице које су тражили ови навијачи остају резервисане, а оштећени су позвани да уплате тачан износ", наводи се у саопштењу.
Висока цијена улазница за Свјетско првенство у фудбалу 2026. године, које почиње наредне седмице у Мексико Ситију, "врућа је тема" од када су пуштене у продају.
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Трошкови су знатно већи него на било ком претходном Свјетском првенству.
Свјетско првенство у фудбалу биће одржано у три земље - Канади, САД и Мексику од 11. јуна до 19. јула.
(СРНА)
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