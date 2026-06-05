Марија дуго није могла да има дјецу, а онда је добила тројке: Појас пресвете Богородице ми је помогао

Аутор:АТВ
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Чудотворном појасу Пресвете Богородице до сада се поклонило више од пола милиона људи, а међу њима је и Марија Ђукић, мајка која је са троје дјеце чекала 11 сати да цјелива Појас Пресвете Богородице.
"Након контрола у Тиршовој, заједно са супругом и троје дјеце стала сам у ред како бих испунила велику жељу коју сам дуго носила у срцу. Прво смо мислили да нећемо стићи да дођемо, али рок за цјеливање појаса био је продужен, а нама су управо за понедјељак и уторак биле заказане контроле у Тиршовој. То сам схватила као прави Божији знак и није ми било тешко да чекам са троје дјеце", каже за РИНУ Марија.
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Марија је иначе са супругом дуго времена водила једну од најтежих борби за потомство и добила је тројке. За Појас Пресвете Богородице била је посебно везана и прије него што је стигао у Београд.
"Појас Пресвете Богородице ми је донио рођак, мој Ђоле, са Свете Горе још када нисмо имали дјецу. Молила сам се и носила га двије године, сигурно, док нисам остала трудна. А онда и цијелу трудноћу. Скинула сам га оног тренутка када сам кренула у порођајну салу", испричала је Марија Ђукић.
Како додаје, тај појас касније је дала још неким женама, којима је, према њеним ријечима, такође помогао.
Након што су завршили све контроле са дјецом у Тиршовој и чули оно најважније, да је све у реду, њен супруг је одлучио да одмах оде да чека у реду.
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"Завршили смо са сво троје дјеце контроле, Богу хвала све је у реду. Излазимо из Тиршове и супруг ми каже: Ја одох да чекам, а ти их одведи да спавају, па дођите. Крај реда се није видио. Он је стајао већ шест сати у реду док ми нисмо стигли, а онда заједно још пет", рекла је Марија.
Посебан емотиван тренутак, како каже, догодио се када се из реда окренула и угледала Тиршову.
"Видим онај прозор са ког сам се молила сваког јутра да ми дјеца буду добро. Прозор са ког сам била уплашена, али сам вјеровала у Бога и знала да ће наши хероји успјети у својој бици", рекла је она.
Дјеца су, како истиче, заједно са родитељима провела пет сати у реду, али то вријеме као да нису ни осјетила.
"Играли су се, јурили, просто су уживали. А онда смо дошли до улаза у Храм. Мени су сузе саме текле, не знам зашто. Тај осјећај је немогуће описати. Тај излив емоција", навела је Марија.
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На крају је поручила да је захвална Богу, супругу и дјеци, која су издржала дуго чекање.
"Хвала ти Боже на овом дару који си нама подарио и дај Боже да свим вјерницима буде на здравље и спасење. Захвална сам Богу, супругу на жељи и пожртвовању, као и дјеци колико су били добри све вријеме док смо чекали", рекла је Марија Ђукић.
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