Минић: Одлична вијест за Српску из Русије

Аутор:АТВ
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Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да продужетак повлаштених цијена руског гаса за Српску значи већу енергетску сигурност и подршку грађанима и привреди, те захвалио предсједнику Милораду Додику на још једном важном договору за Српску.
"Одлична вијест из Санкт Петербурга! Продужетак повлашћених цијена гаса за Републику Српску значи већу енергетску сигурност и подршку нашим грађанима и привреди. Хвала предсједнику Додику на још једном важном договору за Српску. Одговорна политика је остваривање бенефита за своје грађане", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је на састанку са руководством компаније "Гаспром" у Санкт Петербургу договорио да Република Српска и даље добија гас по повлаштеним цијенама.
Одлична вијест из Санкт Петербурга! Продужетак повлашћених цијена гаса за Републику Српску значи већу енергетску сигурност и подршку нашим грађанима и привреди. Хвала предсједнику Додику на још једном важном договору за Српску. Одговорна политика је остваривање бенефита за своје…— Саво Минић (@minic_savo) June 5, 2026
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