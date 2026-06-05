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Минић: Одлична вијест за Српску из Русије

Аутор:

АТВ
05.06.2026 15:50

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Саво Минић
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да продужетак повлаштених цијена руског гаса за Српску значи већу енергетску сигурност и подршку грађанима и привреди, те захвалио предсједнику Милораду Додику на још једном важном договору за Српску.

"Одлична вијест из Санкт Петербурга! Продужетак повлашћених цијена гаса за Републику Српску значи већу енергетску сигурност и подршку нашим грађанима и привреди. Хвала предсједнику Додику на још једном важном договору за Српску. Одговорна политика је остваривање бенефита за своје грађане", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је на састанку са руководством компаније "Гаспром" у Санкт Петербургу договорио да Република Српска и даље добија гас по повлаштеним цијенама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Милорад Додик

Санкт Петербург

Русија

Гаспром

руски гас

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