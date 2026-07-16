Херцеговац на коњу запросио дјевојку у Новом Саду: Снимак одушевио регион!

Аутор:Марија Милановић
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Овакво нешто не виђа се сваки дан.
Видео снимак на друштвеној мрежи ТикТок, који је подијелила једна дјевојка одушевио је људе широм региона.
Наиме, на видео снимку налази се њен момак и будући муж, који је на коњу дошао испод њеног прозора са прстеном.
У народној ношњи на црном коњу, младић је дошао својој дјевојци под прозор и питао је да се уда за њега, а што је она без размишљања прихватила.
Након прошње будући супружници су овјековјечили прошњу и испред једног угоститељског објекта у Новом Саду, гдје су се први пут срели.
@meni.je.top Nije AI verujte mi🥹🥹UDAJEM SEEE SVI STE POZVANIIIII❤️❤️❤️❤️❤️❤️#proposal #wedding #veridba #ring #novisad ♬ original sound - stara.ljubav
Дјевојка није крила радост те је шаљиво на свом ТикТок-у поручила да није у питању АИ већ један истинит, али посебан догађај, те је позвала све своје пратиоце на свадбу.
Многи корисници ТикТок-а су им честитали, а било је и шаљивих коментара на рачун младожењиног доласка, који је гласио: "Лако је теби момче кад је она у приземљу, како би да је на 18 спрату".
Да љубав не познаје границе и да заљубљени чине све за своје вољене доказ је и овај младић, а који би сигурно пронашао начин да запроси своју изабраницу да је и на посљедњем спрату високог небодера.
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