Након свађе комшиницу полила киселином, па насрнула мотком на њу

Аутор:АТВ редакција
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Дјевојка (20) из Вршца задобила је повреде након што ју је комшиница послије свађе полила киселином.
Драма се догодила у улици у Вршцу гдје ове двије жене живе.
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– Двије комшинице су се посвађале након чега је једна од њих отишла кући по киселину за тоалет и полила другу. Када је поливена жена покушала да се одбрани, ова је насрнула на њу мотком – каже извор Блица.
Дјевојка је задобила лаке тјелесне повреде, а на лице мјеста одмах су изашли припадници полиције.
Осумњичена је одмах приведена. Међутим, утврђено је да је дугогодишњи душевни болесник због чега је превезена у психијатријску болницу.
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Против ње ће бити поднијета кривична пријава за наношење лаких тјелесних повреда, а тужилаштво ће одлучивати да ли ће против ње покретати поступак или ће изрећи мере обавезног лијечења.
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