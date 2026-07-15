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Након свађе комшиницу полила киселином, па насрнула мотком на њу

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 15:24

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Дјевојка (20) из Вршца задобила је повреде након што ју је комшиница послије свађе полила киселином.

Драма се догодила у улици у Вршцу гдје ове двије жене живе.

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– Двије комшинице су се посвађале након чега је једна од њих отишла кући по киселину за тоалет и полила другу. Када је поливена жена покушала да се одбрани, ова је насрнула на њу мотком – каже извор Блица.

Дјевојка је задобила лаке тјелесне повреде, а на лице мјеста одмах су изашли припадници полиције.

Осумњичена је одмах приведена. Међутим, утврђено је да је дугогодишњи душевни болесник због чега је превезена у психијатријску болницу.

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Против ње ће бити поднијета кривична пријава за наношење лаких тјелесних повреда, а тужилаштво ће одлучивати да ли ће против ње покретати поступак или ће изрећи мере обавезног лијечења.

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Тагови :

Вршац

Киселина

физички напад

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