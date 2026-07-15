Незапамћена трагедија: Изуједале га осе док је помагао комшиници, преминуо у болници

Аутор:АТВ редакција
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Тешка трагедија догодила се јуче у Београду након што је Н.М. (39), супруг и отац троје дјеце, изгубио живот након напада роја оса.
Како пише Телеграф, он је након што су га осе изуједале преминуо у Дому здравља.
Према првим информацијама, у уторак увече младића Н.М. је напао рој оса, које су га изуједале по глави и врату. Њему је позлило и одмах је превезен у Дом здравља.
Љекари су покушали да помогну несрећном младићу, али је он нажалост убрзо преминуо. Тијело је послато на Институт судске медицине, ради вршења судско медицинске обдукције.
"Он је био човјек златног срца, увијек ту да помогне. Код њега смо сви ми из улице возили кола на сервис. Синоћ је само хтио да помогне комшиници која се тек породила. Хтио је да јој премјести сто“, прича комшиница за Телеграф.
Према њеним ријечима, нико није ни слутио да се унутар њега сакрио читав рој оса.
Док га је помјерао, осе су кренуле на њега. Ујеле су га више пута, право по глави и врату. У тренутку му је позлило. Одвезли су га у Дом здравља, надали смо се да ће га спасити, а онда је стигла та страшна вијест.
"Његово најмлађе дијете треба ове године да крене у први разред", додаје комшиница.
Смрт након убода оса најчешће је посљедица тешке алергијске реакције (анафилактичког шока), која може да се развије веома брзо. Међутим, узрок смрти у овом случају биће познат тек након обдукције, па за сада није познато да ли је управо алергијска реакција довела до фаталног исхода.
Љекари упозоравају да особе које послије убода развију оток језика или грла, отежано дисање, вртоглавицу или губитак свијести морају одмах да потраже хитну медицинску помоћ.
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