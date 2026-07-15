Сутра нестабилно с кишом

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити умјерено до претежно облачно и нестабилно вријеме с кишом, пљусковима и грмљавином, те температуром ваздуха до 37 Целзијусових степени.
Током јутра облачност са запада премјештаће се ка истоку и југоистоку и донијети пролазну кишу или пљускове са грмљавином.
Локално може бити и јачих пљускова уз појаву града, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Средином дана и послије подне очекују се сунчани периоди уз нешто свјежије вријеме и умјерен развој облачности која може понегдје условити пљускове са грмљавином.
На југу ће током већег дијела дана бити сунчано и веома топло уз малу до умјерену облачност, а краткотрајни пљусак је могућ само локално.
Увече се очекује смањење облачности у свим предјелима.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверни или западни, у Херцеговини јужни. При пљусковима може бити појачаног и јаког вјетра.
Минимална температура ваздуха од 16 до 21, на југу до 23, у вишим предјелима од 12, а максимална од 28 до 34, на југу до 37, у вишим предјелима од 25 Целзијусових степени.
Данас у Српској и ФБиХ преовладава сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност, у неким подручјима су забиљежени локални пљускови и грмљавина, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница 17, Вишеград и Хан Пијесак 25, Мраковица 27, Кнежево, Соколац и Чемерно 28, Калиновик 29, Гацко, Дринић и Сребреница 30, Неум, Зворник, Мркоњић Град и Рудо 31, Рибник и Сарајево 32, Бањалука, Бијељина, Добој, Нови Град и Приједор 33, Требиње и Фоча 34, Билећа 35 и Мостар 39 степени.
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