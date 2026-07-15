Земљотрес погодио Соколац

Земљотрес је лоциран у 13 часова и 23 минута по локалном времену у епицентралној зони од 3-4 степена Меркалијеве скале, са епицентром у региону Сокоца.

Друштво Сутра нестабилно с кишом

Потрес овог интензитета не може изазвати штете на објектима, а становништво га може осјетити у епицентралној зони.