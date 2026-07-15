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Земљотрес погодио Соколац

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 15:10

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Земљотрес погодио Соколац
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Подручје Сокоца погодио је земљотрес јачине 2,5 по Рихтеру, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске.

Земљотрес је лоциран у 13 часова и 23 минута по локалном времену у епицентралној зони од 3-4 степена Меркалијеве скале, са епицентром у региону Сокоца.

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Потрес овог интензитета не може изазвати штете на објектима, а становништво га може осјетити у епицентралној зони.

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Тагови :

Земљотрес

Соколац

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