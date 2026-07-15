Детаљи тешког убиства у Њемачкој: Хрват пресудио својој жени насред улице

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац који је у центру Келкхајма убио своју супругу је хрватски држављанин, наводе медији.
Како су јавили њемачки медији, крвави злочин се догодио у уторак увече око 21 час, у близини пијаце у Франкфуртској улици у Келкхајму, граду у округу Мајн-Таунус код Франкфурта.
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Према наводима полиције, мушкарац је напао своју супругу и нанио јој повреду оштрим предметом, од које је она преминула на лицу мјеста. Свједоци су савладали нападача и задржали га до доласка полиције, након чега су га полицијски службеници ухапсили.
Како су саопштили Полицијска управа Западни Хесен и Тужилаштво у Франкфурту, супруг је приликом хапшења задобио повреде.
Полиција за сада наводи само о нападу оштрим предметом, не потврђујући наводе немачких медија да је коришћена мачета.
Ипак, како за Телеграф.рс наводе људи из Србије који живе у Келкхајму, нападач је држављанин Хрватске који такође живи и ради у том мјесту. Они наводе и да је оружје којим је убио жену дефинитивно мачета.
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"Жена је толико пута звала полицију због породичног насиља... Они би га избацили из стана на неколико сати, док се не 'охлади'. Жена је иначе спавала у соби коју је закључавала. Овдје има и једна кафана у којој се окупљају сви Балканци, а у коју је он долазио сваког дана. Посљедњих мјесеци је ту причао да ће она или бити с њим или ће је убити, а он ће у затвор", кажу људи из Келкхајма.
Они додају да је несрећна жена својевремено отишла од њега, али му се прије шест мјесеци вратила.
"Посјекао ју је мачетом неколико пута. Није јој било спаса, умрла је на лицу мјеста. Пролазници који су се нашли ту су га савладали пошто је хтио да побјегне, али су успјели да га задрже док није дошла полиција. Келкхајм је био блокиран до јутрос, добрим дијелом града није могло да се прође", кажу они.
Како су додали, ћерка несрећне жене је у осмом мјесецу трудноће са трећим дјететом. Од шока је завршила у болници.
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Један очевидац рекао је да је био удаљен свега око пет метара од напада. Он је нападача описао као мушкарца који је дјеловао пијано и који је био наоружан мачетом.
"Трчао сам да сачувам живот", рекао је свједок.
Према његовим ријечима, жена је покушала да побјегне у истом правцу, а затим се, како је чуо и претпоставио, срушила. Свједок, који је желио да буде представљен само именом Петер, рекао је да је видио један убод, након чега је напад престао.
Мотив злочина за сада није познат. Полиција води истрагу због убиства, а осумњичени би током дана требало да буде изведен пред судију за одређивање притвора, саопштило је Тужилаштво у Франкфурту.
Полиција је навела да су у току опсежне истражне радње и прикупљање трагова. Пошто се злочин догодио на улици, било је много свједока.
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"Тамо има различитих локала, па је самим тим било и много људи", рекао је портпарол полиције.
Додао је да такав догађај представља велики психички терет за људе који су му присуствовали.
На мјесту злочина свједоцима су помоћ пружали духовници и особе задужене за кризну подршку.
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