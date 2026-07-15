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Строге мјере безбједности у Атланти пред утакмицу између Енглеске и Аргентине

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 14:47

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Навијачи Аргентине окупљају се поред ријеке Хадсон уочи полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу против Енглеске, уторак, 14. јула 2026. године, у Њујорку.
Фото: Tanjug/AP Photo/Adam Gray

Власти Атланте пооштравају мјере безбједности пред вечерашњу утакмицу полуфинала Свјетског првенства у фудбалу између Енглеске и Аргентине, јављају амерички медији.

Према писању медија, одржане су консултације између Фифе, Федералног истражног бироа и локалних полицијских снага, усљед забринутости да би дугогодишње ривалство, које сеже даље од фудбала, могло да повећа ризик од сукоба навијача.

Полиција Атланте саопштила је да је појачала присуство полицијских снага у цијелом граду, највише у близини стадиона "Мерцедес-Бенц", хотела у којима су смјештене националне селекције и популарних мјеста на којима се окупљају навијачи, преноси "Раша тудеј".

Званичници су обезбиједили одвојене улазе на стадион, као и означене навијачке зоне за навијаче обје репрезентације.

Ривалство између Енглеске и Аргентине иде даље од фудбала, прије свега због тензија које је појачао Фолкландски рат 1982. године, када су се двије земље сукобиле због острва у јужном дијелу Атлантика.

Када се ради о фудбалу, Енглези никада нису опростили Аргентинцима пораз у финалу Свјетског првенства у Аргентини 1986. године, када је чувени Дијего Армандо Марадона постигао два гола, од којих је један постигнут руком.

Марадона је касније рекао да је гол постигнут "мало главом Марадоне, а мало Божијом руком", због чега је тај погодак и данас познат под називом "Божија рука".

Утакмица полуфинала почеће у 21.00 часова по средњоевропском времену, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Аргентина

Енглеска

Мундијал 2026

Свјетско првенство 2026

безбједност

ФИФА

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