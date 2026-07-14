Погледајте голове којима је Шпанија избацила Француску

Аутор:Стеван Лулић
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Шпанија је у финалу Свјетског првенства. У првом полуфиналном окршају савладали су Француску са 2:0 и сада чекају бољег из дуела Енглеске и Аргентине.
До предности је Фурија дошла у 22. минуту. Дињ је на јако глуп начин згријешио пенал. Није видио Јамала који је прошао иза леђа, хтио је да испуца лопту, али је захватио и Јамала, те је главни арбитар одмах показао на бијелу тачку.
Одговорност је преузео Микел Ојарзабал и био сигуран. Мањан је погодио страну али је био немоћан.
То је уједно био коначан резултат првог полувремена.
Веома брзо након првог звиждука у другом дијелу Шпанци удвостручују предност.
Играо се 58. минут када је Дани Олмо сјајно прочитао ситуацију и пронашао Педра Пороа маштовитим пасом у казненом простору. Поро је из прве шутирао прецизно и погодио десну страну гола.
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