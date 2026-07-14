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Милош Јојић након пораза од Левског: Грешке се не праштају у Европи

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 22:27

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Милош Јојић, фудбалер Борца
Фото: АТВ

Грешке се не праштају, рекао је за АТВ фудбалер Борца Милош Јојић послије пораза од Левског у Софији.

"На овом нивоу, грешке се не праштају. Тренуци непажње и слаб фокус добра екипа одмах казни, то смо видјели и вечерас. Мислим да смо изашли храбро и нисмо се повукли, као што сам рекао прије утакмице дошли смо овдје да побиједимо. На крају је резултат превисок на оно што се дешавало на терену", рекао је Јојић.

Истакао је да пораз боли, али из пораза треба извући поуке.

"Друго наше полувријеме гдје смо 15-20ак минута контролисали игру и вратили противника испред његовог гола, међутим, нисмо успјели да то крунишемо голом и оно смо прелагано примали голове гдје нас је то на крају довело до убједљивог пораза. Нема много времена за туговања, већ за 7 до 9 дана нас очекује нова утакмица, нови изазови и нови противник, циљ је да се докопамо групне фазе, остала нам је Лига конференција и све ћемо урадити да се ње докопамо", рекао је Јојић.

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Он се посебно захвалио навијачима Борца.

"Хвала им на подршци, прате нас свагдје, како на домаћем терену, тако и у Европи и значи нам доста њихова подршка и ријечи послије утакмице гдје су и они сами препознали да смо дали све од себе и да је резултат мало превисок за оно што се дешавало на терену. Велико хвала и само заједно можемо да остваримо циљеве", рекао је Јојић.

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Тагови :

ФК Борац

Борац Левски

Милош Јојић

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