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Како најлакше исјећи лубеницу?

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 22:58

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Како најлакше исјећи лубеницу?
Фото: Pixabay

Током врелих љетних дана мало шта може да рахслади као сочна лубеница.

Ипак, многи праве исту грешку воће које сијеку директно стављају на даску, без претходног чишћења коре.

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Иако је не једемо, кора лубенице може да садржи нечистоће које лако доспијевају до меса током сјечења.

Овог љета на друштвеним мрежама масовно се дијели једноставан трик који гарантује максималну хигијену прије него што лубеницу исјечете и послужите.

Поспите лубеницу содом бикарбоном, па је добро изрибајте рукама или четком како бисте уклонили нечистоће са коре. Исперите је темељно водом са свих страна.

Тек тада пређите на сјечење.

Ставите опрану лубеницу на радну површину и пресијеците је на пола. Једну половину окрените тако да равни, пресјечени дио налегне на даску – тако ћете је стабилизовати и лакше обрадити. Ножем направите уздужне резове, затим и попречне, и добићете правилне, сочне коцке.

Издвојите коцке и пребаците их на тањир – без нереда и без бриге о хигијени, преноси Блиц жена.

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Тагови :

лубеница

Воће

сјечење лубенице

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