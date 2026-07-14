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Ове намирнице треба јести за вечеру како би се организам регенерисао

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 22:02

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Ове намирнице треба јести за вечеру како би се организам регенерисао
Фото: julie aagaard/Pexels

Оно што стављате у тањир може да убрза или успори ову магију регенерације. Комбинација протеина, квалитетних угљених хидрата, здравих масти и есенцијалних микро-нутријената може ваше тијело претворити у мини спа центар за ћелије.

Протеини + угљени хидрати + здраве масти

Стручњак за натуропатију истиче: „Процес зацјељивања захтјева енергију и протеине – основу за обнављање ћелија и синтезу колагена.“ Шта то значи у пракси? Фокусирајте се на висококвалитетне изворе протеина: масне рибе попут сардина и скуше, јаја, махунарке и квалитетно месо у мањим порцијама.

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Али, протеини сами нису довољни. Угљени хидрати су кључни за ефикасну регенерацију, јер тијело користи енергију да гради нова ткива. Бирајте нутритивно богате изворе: кромпир, батат, интегрални пиринач или пастрњак – они помажу тијелу да „покрене мотор“ обнове, преноси Женски магазин.

И наравно, ту су здраве масти, праве звијезде ноћног менија. Есенцијална масна киселина неопходна је за смањење упале, јачање имуног система и регенерацију ткива. Пронаћи ћете је у масним рибама, хладно цеђеним уљима (лан, канола) и разним сјеменкама.

Микронутријенти који чине разлику

Ако желимо да подигнемо игру на виши ниво, важно је укључити и циљане витамине и минерале:

Витамини А и Ц – јачају синтезу колагена; А се налази у шаргарепи и слатком кромпиру.

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Цинк – битан за зацијељивање, налази се у сјеменкама бундеве, сусаму, махунаркама, јајима, интегралном хлебу и орашастим плодовима.

Селен – моћан антиоксиданс и подршка регенерацији, у изобиљу у морским плодовима, риби, месу и бразилски орасима.

Када све ове намирнице уврстите у вечерњи оброк, он постаје прави стратешки савезник вашег тијела. Не ради се само о ситном грицкању пред спавање, већ о пажљиво скројеном тањиру који стимулише регенерацију и помаже кожи, мишићима и органима да се обнове док ви спавате.

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Вече више није само вријеме за релаксацију – то је прилика да храном подржите сопствену унутрашњу магију и пробудите се са свјежом, сјајном и регенерисаном кожом.

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Тагови :

вечера

здравље

Намирнице

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