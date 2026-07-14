Борба са великим пожаром на грчком острву, људи напуштају своје домове

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На грчком острву Евија у току је велика акција гашења пожара који се због јаког вјетра приближио насељеним подручјима.
Грчке власти подигле су висок степен приправности, а становницима угрожених мјеста упућена су хитна упозорења да напусте своје домове и упуте се ка безбједним локацијама.
Србија
Само код нас: Људи се ломили и газили због снижења
Пожар је избио у шумском подручју у близини села Латас око поднева, након чега се пламен проширио ка подручју Профитис Илијас. Надлежне службе активирале су систем за хитно упозоравање 112, којим је становништву наложена евакуација у правцу приобалног града Аливерија.
У гашењу пожара учествује око 80 ватрогасаца, специјализована јединица за шумске пожаре, 24 ватрогасна возила, шест противпожарних авиона и три хеликоптера. Локална самоуправа обезбиједила је и цистерне са водом како би помогла екипама на терену. Пожар је први пут уочен захваљујући надзорном дрону, који и даље шаље снимке у реалном времену и помаже у координацији акције гашења.
БиХ
Лоше вијести за путнике из БиХ: Виз Ер укида популарну линију
Истовремено, на лице мјеста упућени су и истражиоци грчке ватрогасне службе који треба да утврде узрок избијања пожара. Подручје јужне Евије било је међу регионима за које су метеоролошке службе раније издале упозорење због високог ризика од избијања и брзог ширења пожара.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Економија
2 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Тренутно на програму