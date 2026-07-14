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Борба са великим пожаром на грчком острву, људи напуштају своје домове

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 21:46

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Фото: Özgür Sürmeli/Pexels

На грчком острву Евија у току је велика акција гашења пожара који се због јаког вјетра приближио насељеним подручјима.

Грчке власти подигле су висок степен приправности, а становницима угрожених мјеста упућена су хитна упозорења да напусте своје домове и упуте се ка безбједним локацијама.

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Пожар је избио у шумском подручју у близини села Латас око поднева, након чега се пламен проширио ка подручју Профитис Илијас. Надлежне службе активирале су систем за хитно упозоравање 112, којим је становништву наложена евакуација у правцу приобалног града Аливерија.

Велике ватрогасне снаге на терену

У гашењу пожара учествује око 80 ватрогасаца, специјализована јединица за шумске пожаре, 24 ватрогасна возила, шест противпожарних авиона и три хеликоптера. Локална самоуправа обезбиједила је и цистерне са водом како би помогла екипама на терену. Пожар је први пут уочен захваљујући надзорном дрону, који и даље шаље снимке у реалном времену и помаже у координацији акције гашења.

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Истовремено, на лице мјеста упућени су и истражиоци грчке ватрогасне службе који треба да утврде узрок избијања пожара. Подручје јужне Евије било је међу регионима за које су метеоролошке службе раније издале упозорење због високог ризика од избијања и брзог ширења пожара.

(Курир)

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Тагови :

Грчка

пожар

Ватрогасци

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