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Стиже у Српску у наредним сатима: Огласили се метеоролози

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 22:32

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Фото: Guillaume Boulanger/Pexels

Невријеме из комшилука стиже и у Српску. Тако тврде метеоролози који су навели да би мање непогоде могле погодити поједине дијелове у наредним сатима.

У дијеловима Посавине, на потезу од Градишке до Брода долази до јачег развоја облачности уз локално кишу и пљускове са грмљавином, пролазно појачан вјетар, објавио је "БХМетео.ба".

"У наредним сатима нестабилно вријеме на сјеверу, сјевероистоку, дјелимично централним крајевима Босне уз локално кишу и пљускове са грмљавином", наводе метеоролози.

С обзиром на то да се улази у ноћ, додају, шансе за неко јако невријеме су мале.

"Наредних дана постепено све топлије уз врућине, али атмосфера неће бити у потпуности стабилна", прогнозирали су метеоролози.

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