Стиже у Српску у наредним сатима: Огласили се метеоролози

Аутор:АТВ редакција
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Невријеме из комшилука стиже и у Српску. Тако тврде метеоролози који су навели да би мање непогоде могле погодити поједине дијелове у наредним сатима.
У дијеловима Посавине, на потезу од Градишке до Брода долази до јачег развоја облачности уз локално кишу и пљускове са грмљавином, пролазно појачан вјетар, објавио је "БХМетео.ба".
"У наредним сатима нестабилно вријеме на сјеверу, сјевероистоку, дјелимично централним крајевима Босне уз локално кишу и пљускове са грмљавином", наводе метеоролози.
С обзиром на то да се улази у ноћ, додају, шансе за неко јако невријеме су мале.
"Наредних дана постепено све топлије уз врућине, али атмосфера неће бити у потпуности стабилна", прогнозирали су метеоролози.
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