Неко је проживио драму због милиона: Извучени лото бројеви у 56. колу

Аутор:АТВ редакција
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Извучени су бројеви у 56. колу игре Лото коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије.
Добитна комбинација гласила је 1, 4, 7, 20, 27, 29 и 30.
Ипак, главна премија вриједна милион и 700 хиљада марака није извучена.
Пет играча је освојило шестице вриједне свака по скоро 11.000 КМ.
Лото плус у овом колу био је вриједан пет и по милиона марака.
Извучени бројеви у овој игри су 5, 6, 28, 12, 11, 18 и 4.
Ни овој игри није било главног добитка, иако је један играч (сасвим сигурно) проживљавао тешке тренутке након шест извучених бројева.
Њему је за освајање милиона фалио број 35, али је бубањ избацио четворку.
Џокер број у овом колу гласио је 460163.
Ни у овој игри није извучен главни добитак.
Иначе, премија за џокер износила је 130.000 КМ.
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