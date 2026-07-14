Мокри Долови још једном показали велико срце: Прикупљено 48.000 КМ за Василија Буквића

Аутор:АТВ редакција
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Након пет незаборавних дана испуњених спортом, солидарношћу и хуманошћу, дошло је вријеме да се свечано затвори IV Хуманитарни турнир у Мокрим Доловима.
Хуманитарни турнир представља традиционалну манифестацију која је постала понос не само овог насеља, већ и цијелог Требиња и Херцеговине.
"Искрено и од срца захваљујемо свим учесницима, хуманим људима, спортистима, рекреативцима и нашим вјерним спонзорима који су препознали нашу мисију и подржали нас у овогодишњој хуманитарној причи. Посебну захвалност упућујемо Граду Требињу, "Алексић Комерцу", "Електрохерцеговини" – Матичном предузећу Требиње, Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици Требиње, Пекари "Бојанић", "Лукас ТП Накић", Месницама "Роган" Винарији "Спасојевић".Ђим трејд, Куд.Алат, кафе Марвел, кафе Пума ,Стр.Мокри долови, Свислион Требиње, Бореаз доо, МЗ.Придворци, ТНТ мото клуб, Ладанушић доо.Требиње спорт, Дом младих, АБЦ рибарство, АД.Комунално...", наводе организатори те додају:
"Велику захвалност дугујемо и медијима који су препознали значај наше приче и помогли да она стигне до великог броја људи: РТРС-у, АТВ-у, Херцег ТВ-у, Локопорталу, порталу Требињелајв, Падрино радију, Радију Требиње и Херцег спорту, Гласник југа".
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Истакли су да су многи препознали њихову идеју, одговорност и искрену жељу да помогну некоме и олакшају му живот. "Овога пута све што смо радили било је посвећено нашем суграђанину Василију Буквићу, коме су потребна новчана средства за наставак лијечења и терапија. Захваљујући свима вама, у томе смо заједно успјели!", истичу организатори.
Додају да са великим поносом могу рећи да је на овогодишњем турниру учествовало чак 258 екипа у баскету 3x3, малом фудбалу 3+1 и шаху. Захваљујући огромном одзиву, пожртвованости свих учесника, волонтера и најмлађих хероја дјеце из Мокрих Долова, која су продајом наруквица, хране, воћа и пића дала свој несебичан допринос – прикупљено је укупно 48.000 КМ.
"Вриједне руке, чиста срца и искрена жеља да помогну показали су нам да наша дјеца одрастају у правим вриједностима. Поред лекције о солидарности, научили су и најважнију животну лекцију да постану бољи људи од нас, а то је највећа побједа и највећа награда коју можемо добити", поручују организатори те додају:
"Посебну и неизмјерну захвалност дугујемо и нашим музичарима који су нам приредили концерт и вече за памћење. Хвала Антонију Ћели Миловићу који је отворио наш хуманитарни концерт, нашој браћи и пријатељима из бенда "Кругови у житу", који су сваке године уз нас, затим Невени Вукојевић, Адију Шаренцу, Марију Шеварцу, као и нашем ДЈ-у Вуку Миливојевићу, који је употпунио завршницу турнира незаборавном атмосфером".
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Истичу да највећу захвалност дугују насељу Мокрим Доловима, свим комшијама и становницима који су имали стрпљења, разумијевања и подршке те да без њих ова прича не би била могућа.
Захвалили су се свима који су били дио ове велике хумане мисије.
"Заједно смо још једном показали да хуманост нема граница, да заједништво побјеђује и да, када смо сложни, можемо учинити велика дјела. Видимо се наредне године, још јачи, бројнији и хуманији. Срдачан поздрав из Мокрих Долова!", поручили су.
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