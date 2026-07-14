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Локализован пожар испод брда Црквина код Требиња

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 17:52

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Пожар испод брда Црквина у Требињу
Фото: АТВ

Пожар испод брда Црквина у Требињу локализован је захваљујући брзој, одлучној и беспријекорно координисаној интервенцији ватрогасаца.

Упућен је апел грађанима да се строго придржавају забране паљења ватре на отвореном јер сваки неодговоран поступак може угрозити животе људи, њихову имовину и природу.

На опожареном подручју дежурство ће наставити припадници Добровољног ватрогасног друштва Бјеласница, који ће током ноћи надзирати пожариште и бити спремни да одмах реагују уколико дође до поновног активирања ватре.

Пожар Требиње

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Активан пожар у Требињу, ватрогасци на терену

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Тагови :

пожар

Требиње

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