Локализован пожар испод брда Црквина код Требиња

Аутор:АТВ редакција
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Пожар испод брда Црквина у Требињу локализован је захваљујући брзој, одлучној и беспријекорно координисаној интервенцији ватрогасаца.
Упућен је апел грађанима да се строго придржавају забране паљења ватре на отвореном јер сваки неодговоран поступак може угрозити животе људи, њихову имовину и природу.
На опожареном подручју дежурство ће наставити припадници Добровољног ватрогасног друштва Бјеласница, који ће током ноћи надзирати пожариште и бити спремни да одмах реагују уколико дође до поновног активирања ватре.
Градови и општине
Активан пожар у Требињу, ватрогасци на терену
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