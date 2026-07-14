Драган Бајић нови тренер Беча

Аутор:Никола Лучић
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Пред Драганом Бајићем је нови тренерски изазов, а у новој сезони некадашњи стратег Игокее са клупе ће предводити екипу Беча.
Бајић је прошле сезоне био спортски директор клуба из аустријске пријестонице, а на клупи је замијенио Мајка Кофина.
Иза себе има богато тренерско искуство. У неколико наврата је водио Игокеу, а између осталог је био тренер Черно мора и Сутјеске.
Био је и селектор Сјеверне Македоније.
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