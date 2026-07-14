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Драган Бајић нови тренер Беча

Аутор:

Никола Лучић
14.07.2026 18:38

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Драган Бајић нови тренер Беча

Пред Драганом Бајићем је нови тренерски изазов, а у новој сезони некадашњи стратег Игокее са клупе ће предводити екипу Беча.

Бајић је прошле сезоне био спортски директор клуба из аустријске пријестонице, а на клупи је замијенио Мајка Кофина.

Иза себе има богато тренерско искуство. У неколико наврата је водио Игокеу, а између осталог је био тренер Черно мора и Сутјеске.

Био је и селектор Сјеверне Македоније.

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Тагови :

Тренер Драган Бајић

Беч

КК Беч

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