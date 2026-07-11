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Огласио се Богдан Богдановић након одласка из ЛА Клиперса

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 18:01

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Огласио се Богдан Богдановић након одласка из ЛА Клиперса
Фото: Tanjug / AP / Julio Cortez

Српски репрезентативац Богдан Богдановић званично је завршио своју епизоду у Лос Анђелес Клиперсима и каријеру наставља у редовима Хјустон Рокетса.

Након потврде трансфера, капитен репрезентације Србије обратио се навијачима и свима у клубу емотивном поруком на друштвеним мрежама, захваливши се на периоду који је провео у Лос Анђелесу.

Огласио се Богдановић путем Инстаграм налога и захвалио се Клиперсима:

- Двије године. Безброј успомена, лекција, пријатељстава и битака.

Хвала свима у организацији што сте вјеровали у мене и учинили да се од првог дана осјећам као код куће.

Хвала сваком тренеру, саиграчу, члану медицинског тима, економима и свима који раде иза кулиса на посвећености и томе што сте ме сваког дана тјерали да будем бољи.

А вама, навијачима, хвала на енергији и подршци у сваком тренутку.

Заувијек ћу бити захвалан на овом поглављу свог живота. Желим вам свима много успеха у будућности - рекао је Богдановић.

Богдановић је у Лос Анђелес стигао прије двије године, али су његов боравак у Калифорнији у великој мјери обиљежили проблеми са повредама. Упркос томе, у дресу Клиперса одиграо је укупно 53 утакмице, на којима је просјечно биљежио 9,7 поена, 2,9 скокова и 2,8 асистенција.

Пред српским беком сада је нови изазов у НБА лиги, пошто ће од наредне сезоне бранити боје Хјустон Рокетса, екипе која жели да направи искорак у борби за сам врх Западне конференције.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Богдан Богдановић

НБА

Хјустон Рокетс

LA Klipersi

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