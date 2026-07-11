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Додик: Наша слобода се зове Република Српска и Србија

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 18:01

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Милорад Додик
Фото: ATV

Наша слобода се зове Република Српска и Србија и наставићемо да се боримо за то, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Са Козаре шаљемо поруку да имамо само један задатак - да будемо окупљени око вриједности која се зове Република Српска. Апелујем на сваког грађанина у Републици да се окупимо око Српске", навео је Додик на Иксу.

Подсјећамо, данас су на Мраковици обиљежене 84 године од Битке на Козари, симбола страдања и отпора српског народа у борби против нациста и усташа у Другом свјетском рату, током које је убијено око 40.000 цивила, а 68.000 је одведено у логоре, међу којима више од 23.000 дјеце.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Козара

Мраковица

Годишњица

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