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Застава Српске завијорила се на јарболу у Палама

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 17:08

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Застава Српске вијорила се на јарболу у Палама
Фото: Srna

На новом јарболу постављеном у централном дијелу кружног тока на раскрсници Карађорђеве и Улице Николе Тесле, једном од најоптерећенијих саобраћајних чворишта на Палама, истакнута је застава Републике Српске која својом величином доминира овим дијелом града.

Јарбол је постављен у оквиру завршних радова на изградњи кружног тока, пројекта који финансира град Источно Сарајево и општина Пале.

Очекује се да ће након окончања свих радова ова модерна саобраћајна раскрсница бити пуштена у функцију, чиме ће бити побољшана безбједност и проточност саобраћаја на једној од најфреквентнијих локација у Палама.

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Подијели:

Тагови :

тробојка

Република Српска

Пале

Источно Сарајево

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