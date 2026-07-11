Застава Српске завијорила се на јарболу у Палама

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На новом јарболу постављеном у централном дијелу кружног тока на раскрсници Карађорђеве и Улице Николе Тесле, једном од најоптерећенијих саобраћајних чворишта на Палама, истакнута је застава Републике Српске која својом величином доминира овим дијелом града.
Јарбол је постављен у оквиру завршних радова на изградњи кружног тока, пројекта који финансира град Источно Сарајево и општина Пале.
Очекује се да ће након окончања свих радова ова модерна саобраћајна раскрсница бити пуштена у функцију, чиме ће бити побољшана безбједност и проточност саобраћаја на једној од најфреквентнијих локација у Палама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Најновије
19
50
19
43
19
37
19
32
19
30
Тренутно на програму