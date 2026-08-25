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Борис Шкипина реизабран за предсједника Организације младих СНСД-а

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 22:48

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Борис Шкипина изабран је за предсједника Организације младих СНСД-а.
Фото: Срна

Борис Шкипина изабран је вечерас за предсједника Организације младих СНСД-а.

Шкипина је на изборној конференцији добио једногласну подршку више од 150 делегата. Он је и у претходне четири године обављао ову функцију.

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​Шкипина је захвалио на указаном повјерењу, те поручио да ће додатно радити на јачању организације и улоге коју млади имају у самом општинском одбору.

​"Млади имају важну улогу унутар општинског одбора, о чему најбоље говоре резултати са локалних избора, гдје су наши кандидати имали водеће резултате. Остајемо на овом колосијеку и очекујем да 2028. године поновимо и надмашимо постављене бројке", истакао је Шкипина.

​Предсједник Општинског одбора СНСД-а Пале Ацо Станишић поручио је да ће Организација младих имати пуну подршку старијих колега.

Он је нагласио да ће са своје позиције дати пуни допринос да се глас младих још гласније чује, те да буду максимално видљиви и укључени у све политичке и друштвене процесе.

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​Предсједник Градског одбора СНСД-а Источно Сарајево Љубиша Ћосић истакао је да је улога младих у СНСД-у изузетно значајна и да управо они треба да буду креатори политика усмјерених на развој Републике Српске.

​Изборној конференцији присуствовао је и народни посланик Дамјан Шкипина, који је подсјетио да је и сам поникао у овој организацији на коју је данас изузетно поносан.

Шкипина је истакао да у политици треба радити тако да трајете, останете досљедни и градите бољу и напреднију Српску за све будуће генерације.

(Срна)

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Тагови :

Борис Шкипина

СНСД

Организација младих СНСД-а

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