Назире се смиривање тензија: Цијене сирове нафте пале за више од три одсто

Аутор:АТВ редакција
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Цијене сирове нафте данас су пале за више од три одсто јер се назире могуће смиривање тензија између САД и Ирана.
Америчка сирова нафта ВТИ кретала се око 82 долара по барелу, док је сјеверноморска нафта "брент" била око 88 долара по барелу, преноси "Трејдинг економикс".
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Пакистански начелник Генералштаба Асим Мунир посјетио је Техеран како би подржао дипломатска настојања, док је Катар саопштио да наставља посредничке активности између двије стране.
Додатни показатељ могућег смиривања ситуације представљају извештаји да би Вашингтон ускоро могао да врати евакуисане дипломате у регион, што указује да би шира војна ескалација могла да буде мање извјесна него што се очекивало.
Истовремено, најновије мјере Вашингтона за повећање економског притиска на Иран биле су блаже него што су тржишта предвиђала.
Амерички министар финансија Скот Бесент рекао је да ће земљама које тргују са Ираном бити остављен рок да постепено обуставе пословне везе са Техераном или ће се суочити са једностраним санкцијама.
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Упркос новим мјерама, знатне количине сирове нафте и даље пролазе кроз Ормуски мореуз, при чему се поједине пошиљке превозе уз повећане мјере дискреције.
(Срна)
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