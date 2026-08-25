Logo

Минић честитао Сари Ћирковић пролазак у полифинале: Навијамо за још једну велику побједу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 23:07

Коментари:

0
предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Премијер Републике Српске Саво Минић честитао је Братунчанки Сари Ћирковић пласман у полуфинале Медитеранских игара које се одржавају у италијанском граду Таранто.

- Браво, Саро! Много среће и снаге у полуфиналу, навијамо за још једну велику побједу наше Братунчанке - написао је Минић на Иксу.

Српски боксери Сара Ћирковић, Артур Аликович Нагапејтан и Дмитри Гурбенко обезбиједили су данас медаље на Медитеранским играма у Таранту пласманом у полуфинале.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

премијер Републике Српске

Сара Ћирковић

Коментари (0)

Прочитајте више

Додик у Русији у званичној посјети

Република Српска

Додик: Морамо водити рачуна о потрошњи и очувати добре плате и куповну моћ наших грађана

1 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић оштро реаговао на провокације Штукана на рачун Србије

1 ч

0
Борис Шкипина изабран је за предсједника Организације младих СНСД-а.

Република Српска

Борис Шкипина реизабран за предсједника Организације младих СНСД-а

2 ч

0
Премијер Републике Српске Саво Минић на састанку са Градоначелником Бијељине Љубишом Петровићем.

Градови и општине

Док Влада Српске нуди средства за развоj, Петровић Семберцима нуди изговоре

2 ч

2

Више из рубрике

Додик у Русији у званичној посјети

Република Српска

Додик: Морамо водити рачуна о потрошњи и очувати добре плате и куповну моћ наших грађана

1 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић оштро реаговао на провокације Штукана на рачун Србије

1 ч

0
Борис Шкипина изабран је за предсједника Организације младих СНСД-а.

Република Српска

Борис Шкипина реизабран за предсједника Организације младих СНСД-а

2 ч

0
Савић: У петак састанак у Влади о проблему недостатка мјеста у вртићу "Чика Јова Змај"

Република Српска

Савић: У петак састанак у Влади о проблему недостатка мјеста у вртићу "Чика Јова Змај"

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Минић честитао Сари Ћирковић пролазак у полифинале: Навијамо за још једну велику побједу

23

04

Додик: Морамо водити рачуна о потрошњи и очувати добре плате и куповну моћ наших грађана

23

01

Стевандић оштро реаговао на провокације Штукана на рачун Србије

22

48

Борис Шкипина реизабран за предсједника Организације младих СНСД-а

22

42

Док Влада Српске нуди средства за развоj, Петровић Семберцима нуди изговоре

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима