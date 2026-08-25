Минић честитао Сари Ћирковић пролазак у полифинале: Навијамо за још једну велику побједу

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић честитао је Братунчанки Сари Ћирковић пласман у полуфинале Медитеранских игара које се одржавају у италијанском граду Таранто.
- Браво, Саро! Много среће и снаге у полуфиналу, навијамо за још једну велику побједу наше Братунчанке - написао је Минић на Иксу.
Српски боксери Сара Ћирковић, Артур Аликович Нагапејтан и Дмитри Гурбенко обезбиједили су данас медаље на Медитеранским играма у Таранту пласманом у полуфинале.
Браво, Саро! — Саво Минић (@minic_savo) August 25, 2026
Много среће и снаге у полуфиналу, навијамо за још једну велику побједу наше Братунчанке!
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