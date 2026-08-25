Додик: Морамо водити рачуна о потрошњи и очувати добре плате и куповну моћ наших грађана

Аутор:АТВ редакција
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Предсједик Милорад Додик рекао је да се мора водити рачуна о потрошњи, очувати добре плате и куповна моћ грађана Републике Српске.
- Добре плате значе већу потрошњу, више прихода и снажнију и стабилнију привреду Републике Српске - написао је Додик на Иксу.
Он је додао да је на пословном дружењу са привредницима из Републике Српске разговарао о јачању сарадње привреде и институција Српске.
Морамо водити рачуна о потрошњи и очувати добре плате и куповну моћ наших грађана. Добре плате значе већу потрошњу, више прихода и снажнију и стабилнију привреду Републике Српске.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 25, 2026
На пословном дружењу с привредницима из Републике Српске разговарао сам и о јачању сарадње привреде… pic.twitter.com/vdM9mGLUIN
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