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Додик: Морамо водити рачуна о потрошњи и очувати добре плате и куповну моћ наших грађана

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 23:04

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Додик у Русији у званичној посјети
Фото: Srna

Предсједик Милорад Додик рекао је да се мора водити рачуна о потрошњи, очувати добре плате и куповна моћ грађана Републике Српске.

- Добре плате значе већу потрошњу, више прихода и снажнију и стабилнију привреду Републике Српске - написао је Додик на Иксу.

Он је додао да је на пословном дружењу са привредницима из Републике Српске разговарао о јачању сарадње привреде и институција Српске.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

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