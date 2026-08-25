Додик: Приватни сектор све више носи привреду Српске, привредници морају имати сигурност

Аутор:АТВ редакција
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Приватни сектор све више носи привреду Републике Српске и зато морамо обезбиједити стабилне и предвидиве услове пословања. Привредници морају имати сигурност да би могли планирати нове инвестиције, развој и нова радна мјеста, поручио је предсједник Милорад Додик.
- Одлуке које се тичу привреде морамо доносити у сталном дијалогу с пословном заједницом. Морамо чути људе који запошљавају раднике, плаћају порезе и доприносе и стварају нову вриједност. Наш заједнички циљ мора бити стабилна и конкурентна Република Српска, у којој ће привредници имати простор да инвестирају и развијају своје компаније, а радници могућност да од свог рада живе све боље - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Поручио је да је вечерас учествовао на пословном догађају у организацији Уније послодаваца Републике Српске, посвећеном кључним изазовима за нашу економију.
Приватни сектор све више носи привреду Републике Српске и зато морамо обезбиједити стабилне и предвидиве услове пословања. Привредници морају имати сигурност да би могли планирати нове инвестиције, развој и нова радна мјеста.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 25, 2026
Одлуке које се тичу привреде морамо доносити у… pic.twitter.com/EnfotDVAFt
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