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Додик: Приватни сектор све више носи привреду Српске, привредници морају имати сигурност

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 21:55

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ

Приватни сектор све више носи привреду Републике Српске и зато морамо обезбиједити стабилне и предвидиве услове пословања. Привредници морају имати сигурност да би могли планирати нове инвестиције, развој и нова радна мјеста, поручио је предсједник Милорад Додик.

- Одлуке које се тичу привреде морамо доносити у сталном дијалогу с пословном заједницом. Морамо чути људе који запошљавају раднике, плаћају порезе и доприносе и стварају нову вриједност. Наш заједнички циљ мора бити стабилна и конкурентна Република Српска, у којој ће привредници имати простор да инвестирају и развијају своје компаније, а радници могућност да од свог рада живе све боље - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Поручио је да је вечерас учествовао на пословном догађају у организацији Уније послодаваца Републике Српске, посвећеном кључним изазовима за нашу економију.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

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