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Ухапшен насилник који је старију жену опљачкао, па силовао испод степеништа

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 21:00

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Мушкарац Секула Н. (50) осумњичен за силовање на Бановом брду је ухапшен.

Подсјетимо, припадници Министарства унутрашњих послова брзо су идентификовали нападача С. Н. и расписали опсежну потрагу за њим.

Тек након његовог хапшења биће познати сви детаљи и тачне околности незапамћеног злочина који се данас око 13 часова одиграо у Пожешкој улици на Бановом брду, када је манијак усред дана сачекао 76-годишњу старицу, отео јој новчаник, а потом је на силу одвукао испод степеништа у улазу зграде и силовао.

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Свједоци који су несрећну жену пронашли испод степеништа навели су да је простор у који је одвучена заклоњен од погледа са улице. Затекли су потресне сцене - расуте ствари из торбе по поду и престрављену старицу у дубоком шоку.

Екипа Хитне помоћи убрзо је стигла на лице мјеста и 76-годишњу жену превезла у одговарајући здравствени центар ради даљих прегледа и пружања неопходне помоћи.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

хапшење

Београд

Силовање

Пљачка

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