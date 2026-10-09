Возач из БиХ истукао човјека: Нервоза у саобраћају ескалирала

Аутор:АТВ редакција
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Несвакидашња сцена одиграла се јуче, 8. октобра, у њемачком Радебеулу, када је дошло до физичког обрачуна два возача, док су остали у невјерици посматрали шта се дешава.
Повод за вербални сукоб, који је касније прерастао у физички обрачун, био је 46-годишњи возач волксвагена који је јуче, око 15.50 часова својим возилом блокирао форд на раскрсници.
Током жучне расправе возач волксвагена, иначе из Босне и Херцеговине, изашао је из аутомобила, пришао форду и ударио 49-годишњег возача, држављанина Сјеверне Македоније.
Након тога све је прерасло у жестоки физички обрачун између двојице мушкараца, у којем су обојица задобила лакше повреде.
Полиција, која је интервенисала на лицу мјеста, покренула је истрагу због наношења тјелесних повреда против 49-годишњег држављанина Сјеверне Македоније и 46-годишњег држављанина Босне и Херцеговине. Иначе, против држављанина БиХ се додатно води истрага због принуде, односно противправног ометања и присиле, преноси портал "Независне".
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