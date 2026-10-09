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Путин након разговора са Трампом: Русија је спремна

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09.10.2026 22:46

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Путин након разговора са Трампом: Русија је спремна
Фото: Танјуг/АП

Русија је спремна да испоручује нафту и нафтне деривате на америчко и свјетско тржиште, што ће позитивно утицати на глобалну економију, изјавио је руски предсједник Владимир Путин након телефонског разговора са америчким лидером Доналдом Трампом.

Путин је изразио увјерење да ће испоруке нафте из Русије на америчко и глобално тржиште имати позитиван утицај на цјелокупну глобалну економију.

Из Кремља је саопштено да је Путин разговарао телефоном са Трампом и да су значајну пажњу обратили на могућности рјешења украјинске кризе.

Такође су разговарали о ситуацији у вези са Ираном и разним аспектима билатералних односа.

У саопштењу се додаје да су се предсједници сагласили да наставе са личним контактима и сарадњом између релевантних агенција, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

економија

Русија

Нафта

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