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Погоршало се здравствено стање Саше Ковачевића: Отказани сви наступи

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09.10.2026 22:35

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Саша Ковачевић
Фото: Youtube/Republika Zabava

Пјевач Саша Ковачевић прије двадесет дана је имао операцију стопала, међутим, његово здравствено стање се погоршало.

О томе је јавност извјестио његов менаџер огласивши се на друштвеним мрежама.

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Он је саопштио хитну одлуку да откажу и одложе предстојеће концерте у оквиру турнеје.

Путем друштвених мрежа огласио се менаџер Саше Ковачевића, подијеливши званично обавјештење о одлагању наступа.

"Обавјештавамо вас да се предстојећи концерти Саше Ковачевића одлажу усљед погоршања његовог здравственог стања након операције стопала, због чега тренутно није у могућности да наступи у првобитно заказаним терминима”, наводи се у званичном саопштењу.

Организатори су напоменули да ће сви нови датуми одржавања бити објављени ускоро, као и да све већ купљене улазнице важе за нове термине.

"Надамо се да ће се здравствено стање Саше Ковачевића ускоро побољшати, како би се турнеја наставила и преостали концерти одржали у складу са планом. Захваљујемо вам на разумевању, стрпљењу и континуираној подршци”, поручили су организатори.

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Упркос боловима пјевао у Мајданпеку на столици и са лонгетом

Подсјетимо, Саша Ковачевић је недавно имао операцију стопала, али је само три дана након захвата стао пред публику у Мајданпеку. Иако је трпио јаке болове, није желио да изневјери обожаваоце, па је већи дио концерта одрадио сједећи на столици са лонгетом на нози.

Ипак, како би се у потпуности опоравио и избјегао даље компликације, љекар и његов тим процијенили су да је пауза неопходна прије наставка велике турнеје.

(Телеграф.рс)

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