Погоршало се здравствено стање Саше Ковачевића: Отказани сви наступи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пјевач Саша Ковачевић прије двадесет дана је имао операцију стопала, међутим, његово здравствено стање се погоршало.
О томе је јавност извјестио његов менаџер огласивши се на друштвеним мрежама.
Здравље
Шоља овог чаја прије одласка у кревет ће вам помоћи да брже заспите
Он је саопштио хитну одлуку да откажу и одложе предстојеће концерте у оквиру турнеје.
Путем друштвених мрежа огласио се менаџер Саше Ковачевића, подијеливши званично обавјештење о одлагању наступа.
"Обавјештавамо вас да се предстојећи концерти Саше Ковачевића одлажу усљед погоршања његовог здравственог стања након операције стопала, због чега тренутно није у могућности да наступи у првобитно заказаним терминима”, наводи се у званичном саопштењу.
Организатори су напоменули да ће сви нови датуми одржавања бити објављени ускоро, као и да све већ купљене улазнице важе за нове термине.
"Надамо се да ће се здравствено стање Саше Ковачевића ускоро побољшати, како би се турнеја наставила и преостали концерти одржали у складу са планом. Захваљујемо вам на разумевању, стрпљењу и континуираној подршци”, поручили су организатори.
Занимљивости
Ова три знака улазе у најсрећнији дио живота
Подсјетимо, Саша Ковачевић је недавно имао операцију стопала, али је само три дана након захвата стао пред публику у Мајданпеку. Иако је трпио јаке болове, није желио да изневјери обожаваоце, па је већи дио концерта одрадио сједећи на столици са лонгетом на нози.
Ипак, како би се у потпуности опоравио и избјегао даље компликације, љекар и његов тим процијенили су да је пауза неопходна прије наставка велике турнеје.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
9 ч0
Најновије
Најчитаније
23
04
22
57
22
54
22
46
22
42
Тренутно на програму