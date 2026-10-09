Супругу пронашао мртву, сина напустио: Потресни детаљи живота Горана Барета

Аутор:АТВ редакција
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Легендарни хрватски рокер и фронтмен групе Мајке, Горан Баре, преминуо је данас, 9. октобра, у 62. години, оставивши иза себе бројне хитове, али и потресну животну причу обиљежену трагедијама, борбом са зависношћу и породичним губицима.
У посљедњем интервјуу који је дао за Вечерњи лист, у септембру 2022. године, музичар је отворено говорио о најтежим тренуцима свог живота, међу којима су смрт супруге Мирјане и удаљавање од јединог сина.
Један од најпотреснијих тренутака догодио се када је супругу пронашао мртву поред себе. Њена смрт га је потпуно сломила, а како је признао, у периоду који је услиједио почео је да уништава сопствени живот.
Говорио је да је тада желио да умре, али га је помисао на једногодишњег сина спријечила да одустане од живота.
Ипак, однос са сином Мираном касније је постао још једна болна тачка његовог живота.
Баре је признао да је сина оставио када је дјечак имао свега пет година и да га се он због тога готово и не сјећа. Миран је одрастао уз баку и дједа, док се музичар све више удаљавао од њега.
У почетку га је посјећивао, али су сусрети временом постајали све ријеђи. Признао је и да је пропуштао синовљеве рођендане и заборављао да му честита важне датуме.
Како је старио, све теже се носио са чињеницом да није био присутан у животу свог дјетета.
У вријеме интервјуа открио је да његов син живи у Задру и да је завршио студије француског, енглеског језика и филозофије.
Говорећи о љубави, Баре је истакао да је био веома емотиван човјек, који се снажно заљубљивао и тешко подносио растанке. Посебно мјесто у његовом животу заузимала је прва супруга Мирјана.
У истом разговору присјетио се и почетака музичке каријере, првих наступа у Винковцима и стварања групе Мајке. Говорио је о албумима који су обиљежили његову каријеру, али и о томе како је с годинама сазријевао као аутор.
Његову животну причу обиљежила је и дугогодишња борба са зависношћу, о којој је током каријере више пута јавно говорио.
Горан Баре преминуо је 9. октобра 2026. године, а вијест о његовој смрти потврдили су његови сарадници, преноси Вечерњи лист.
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