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"Није најважније дипломирати, важније је за ког ћеш се мушкарца удати"

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09.10.2026 08:03

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Мелина Галић Мелина Џиновић, позната и као Мелина Џиновић, рођена 1979 је босанска модна дизајнерка са седиштем у Србији, позната по својој женској одjећи „Хамел“. Њени дизајни често укључују уске хаљине које су постале популарне међу холивудским звијездама.
Фото: Youtube/Blic

Модна дизајнерка Мелина Галић, бивша супруга Хариса Џиновића, данас гради успјешну каријеру у модном свијету, а њене креације носиле су и бројне свјетске звијезде.

Међутим, мало је познато какав је образовни пут имала прије него што је закорачила у свијет моде и јавног живота.

​Мелина је рођена 1982. године у Бихаћу, док је основно и средње образовање завршила у Загребу.

Након средње школе, уписала је Одсјек за енглески језик и лингвистику на Филолошком факултету Универзитета у Загребу. Током студија важила је за изузетно узорног студента и са лакоћом полагала испите, поставши апсолвент 2002. године.

​Ипак, тик пред стицање високошколске дипломе, донијела је неочекивану одлуку - напустила је факултет на четвртој години како би се удала за двије деценије старијег пјевача Хариса Џиновића.

Харис Џиновић

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Тај потез наишао је на велико неслагање њених родитеља, који су се оштро противили прекиду школовања.

Гостујући прије неколико година у једној ТВ емисији, Мелина се осврнула на ту животну прекретницу и став своје породице:

​- Ја сам посао касно почела, са 29-30 година, али опет мени је то било право вријеме. Моја дјеца су имала шест и седам година, битне ствари су биле на мјесту. Ја сам оставила факултет у четвртој години, нисам га завршила и нисам зажалила. Мајка је само причала 'Мораш да дипломираш, мораш да дипломираш', али ја нисам. То није мој савјет никоме, јер је велика жалост оставити факултет годину дана пред диплому. На крају крајева најважније за жену није да дипломира. Најважнији је тај мушкарац за кога ћеш да се удаш, јер ти он дефинитивно одреди цијели живот - рекла је она тада у емисији "Магазин Ин".

​Убрзо након удаје, Мелина се остварила у модној индустрији лансирањем сопственог бренда.

Након развода од Хариса Џиновића, креаторка је нову животну страницу отворила у Монаку, гдје се удала за британског бизнисмена Џефрија Пола Арнолда Деја.

(телеграф)

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Тагови :

Мелина Џиновић

факултети

Образовање

Удаја

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