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Овако Ђина зове Мелининог милионера

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 14:26

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Ђина Джиновић је млада регионална инфлуенсеркиња и медијски веома праћена личност. Позната је првенствено као кћерка познатог босанскохерцеговачког и српског певача народне музике Хариса Џиновића и модне дизајнерке Мелине Галић.
Фото: Instagram/djinadzinovic

Кћерка пјевача Хариса Џиновића, Ђина Џиновић, тренутно борави у Грчкој с мајком Мелином, а с њима је и њен очух, милионер Џефри Пол Арнолд Деј.

Ђина је сада на свом ТикТок налогу објавила снимак и открила како проводе вријеме.

Наиме, она је у свом влогу открила да су обишли 25 острва, да обилазе музеје те да је свако јутро буде у девет сати, што њој не одговара.

„Обишли смо 25 острва. Ви ћете сада помислити да ја обилазим барове. Не. Они мене воде по музејима, све је то прелијепо, али је у једном моменту доста. Буде ме у девет сати ујутро, а ја сам неко ко воли спавати до 12, али то мијењамо.

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У посљедњих годину дана мало живим брже, што би се рекло. Престала сам излазити, што не значи да нећу. Ускоро ми почиње факултет. Они ме буде и мени не буде добро јер сам ја навикла другачије. Будем мало нервозна преко дана, онда тренирам и избацим негативу из себе.

Учим да будем смирена, сталожена, вриједна. Видјећемо колико ће то трајати. Ја сам мало лабилнија, имам жељу да будем нормална. Почела сам се дружити с људима који раде и стварају. Битно је да ја желим промијенити неке ствари у животу. Ја имам опцију да промијеним неке ствари у животу и хоћу“, рекла је Ђина, а потом се огласила из ресторана.

ЖИВОТ НА ВИСОКОЈ НОЗИ

Ђина је похвалила очуха који је изабрао прелијеп ресторан с прелијепим погледом.

„Погледајте мој поглед. Мама, браво, лудило. Очух ми је објаснио да је ово Акропољ, најромантичније мјесто на свијету. Мој очух је изабрао овај ресторан јер је најромантичнији због погледа, све ми се свиђа. Вечерас једемо месо, мука ми је од рибе. Мама једе рижото с гамборима“, рекла је Ђина.

Открила од чега болује

Ђина је у свом најновијем ТикТок видеу открила да се већ неко вријеме бори с Хашимото тиреоидитисом, хроничним аутоимуним обољењем штитне жлијезде.

(Аваз)

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Тагови :

Ђина Џиновић

Мелина Галић

милионер

Харис Џиновић

ТикТок

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