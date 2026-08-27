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Поново се разбуктао пожар у Црној Гори: У гашењу учествује 'ер трактор'

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 15:28

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

У Ђеновићима у општини Херцег Нови поново се разбуктао пожар, а у гашењу ватре учествује и "ер трактор".

Командир Службе заштите и спашавања Херцег Нови Златко Ћировић рекао је да су на терену три ватрогасца.

Ћировић је за РТЦГ навео да је ватрогасна екипа повучена из Бјелских Крушевица, 24 часа након што је пожар угашен.

(Срна)

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Тагови :

Црна Гора

пожар

Ватрогасци

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