Поново се разбуктао пожар у Црној Гори: У гашењу учествује 'ер трактор'

Аутор:АТВ редакција
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У Ђеновићима у општини Херцег Нови поново се разбуктао пожар, а у гашењу ватре учествује и "ер трактор".
Командир Службе заштите и спашавања Херцег Нови Златко Ћировић рекао је да су на терену три ватрогасца.
Ћировић је за РТЦГ навео да је ватрогасна екипа повучена из Бјелских Крушевица, 24 часа након што је пожар угашен.
(Срна)
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