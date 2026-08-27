Шеф Младићевог обезбјеђења за АТВ: Генерал није умро, убијен је

Аутор:АТВ редакција
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Бранислав Пухало, шеф обезбјеђења Ратка Младића, рекао је за АТВ да генерал није умро природном смрћу, већ да је убијен од руке Хашког трибунала.
"Данас је тешка вијест јер је Хашки трибунал по ко зна који пут убио генерала Ратка Младића. Ратко Младић није преминуо природном смрћу и Божијом вољом, он је убијен од руке хашких акрапа који све вријеме убијају српске хероје и српски народ хоће да окриве за сва злодјела која су чињена 90-их година", рекао је Пухало за АТВ.
Поновио је да је ово тужна вијест за српски народ јер је Младић био велики човјек, велики борац и велики херој.
"Заједно са својим народом и својом војском је бранио Републику Српску. Република Српска, хвала Богу, данас постоји и постојаће и сви треба да је чувамо, његујемо и бранимо", рекао нам је Пухало.
"Генералу нашем, великом хероју, нека је вјечна слава и хвала. Хвала ти, генерале, за све што си учинио за свој народ", поручио је он.
Као неко ко је године провео уз генерала Младића, Пухало каже да је он био велика људина и велики војсковођа.
"Човјек који је само бринуо о војнику и о народу, а најмање је бринуо о себи. Ми смо обишли сваки ров, сваки положај српског војника, од Шатора до Требиња. Били смо у сваком рову најмање 2-3 пута и њега је само интересовало шта раде борци, да ли су сити, да ли су одјевени, да ли су утврдили да се чувају... Е, такав је био генерал", испричао нам је Пухало.
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