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Лажно се представљао као доктор, па узео паре и златни накит од двије жене

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 16:58

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Осјечка полиција ухапсила је 23-годишњег држављанина Бугарске осумњиченог да се лажно представљао као доктор и од двије старије жене узимао новац и златни накит, увјеравајући их да је њиховим члановима породице потребно хитно лијечење.

Прва превара догодила се 17. аугуста, када је осумњичени телефоном контактирао 78-годишњу становницу Осијека.

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Представио се као доктор и рекао јој да је њеном унуку потребна хитна операција за коју мора унапријед платити новац.

Жена је повјеровала у његову причу и предала му чак 10.000 евра. Убрзо је схватила да је преварена, након чега је случај пријавила полицији.

Осумњичени је, према наводима полиције, на сличан начин покушао доћи до новца и неколико дана касније.

У понедјељак око 18.30 сати назвао је 79-годишњу Осјечанку и рекао јој да је њена кћерка сломила ноге и да се налази код доктора. Увјеравао ју је да ће поново моћи ходати уколико му преда новац.

Жена му је на кућном прагу предала 260 евра и златни накит вриједан око 765 евра.

Када је мушкарац затражио још новца, 79-годишњакиња је посумњала да је ријеч о превари и обавијестила полицију.

Током криминалистичке истраге полицијски службеници су, на основу судског налога, претражили аутомобил и собу коју је користио осумњичени.

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Пронађени су новац и златни накит за које је полиција утврдила да потичу из превара.

Након завршетка криминалистичке истраге, 23-годишњак је предан притворском надзорнику Полицијске управе осјечко-барањске те је против њега поднесена кривична пријава због преваре.

(Црна-Хроника)

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Тагови :

Хрватска

превара

Паре

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