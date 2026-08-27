Лажно се представљао као доктор, па узео паре и златни накит од двије жене

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Осјечка полиција ухапсила је 23-годишњег држављанина Бугарске осумњиченог да се лажно представљао као доктор и од двије старије жене узимао новац и златни накит, увјеравајући их да је њиховим члановима породице потребно хитно лијечење.
Прва превара догодила се 17. аугуста, када је осумњичени телефоном контактирао 78-годишњу становницу Осијека.
Друштво
Црвено упозорење за БиХ, важиће шест сати
Представио се као доктор и рекао јој да је њеном унуку потребна хитна операција за коју мора унапријед платити новац.
Жена је повјеровала у његову причу и предала му чак 10.000 евра. Убрзо је схватила да је преварена, након чега је случај пријавила полицији.
Осумњичени је, према наводима полиције, на сличан начин покушао доћи до новца и неколико дана касније.
У понедјељак око 18.30 сати назвао је 79-годишњу Осјечанку и рекао јој да је њена кћерка сломила ноге и да се налази код доктора. Увјеравао ју је да ће поново моћи ходати уколико му преда новац.
Жена му је на кућном прагу предала 260 евра и златни накит вриједан око 765 евра.
Када је мушкарац затражио још новца, 79-годишњакиња је посумњала да је ријеч о превари и обавијестила полицију.
Током криминалистичке истраге полицијски службеници су, на основу судског налога, претражили аутомобил и собу коју је користио осумњичени.
Регион
Пронађено тијело на пожаришту у Црној Гори
Пронађени су новац и златни накит за које је полиција утврдила да потичу из превара.
Након завршетка криминалистичке истраге, 23-годишњак је предан притворском надзорнику Полицијске управе осјечко-барањске те је против њега поднесена кривична пријава због преваре.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
57
18
49
18
35
18
34
18
26
Тренутно на програму